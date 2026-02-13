அறச்சலூா் தீரன் சின்னமலை திருவுருவச் சிலை: காணொலி மூலம் முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்
அறச்சலூரை அடுத்த ஓடாநிலையில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் தீரன் சின்னமலையின் திருவுருவச் சிலையை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் திறந்துவைத்தாா்.
சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் தீரன் சின்னமலையின் மணிமண்டபம் அறச்சலூரை அடுத்த ஓடாநிலையில் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் ஆடி 18 அன்று தீரன் சின்னமலை ஆடிப்பெருக்கு விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல பிறந்த நாளான ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதி அரசு விழாவாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் ஓடாநிலையில் உள்ள மணிமண்டப வளாகத்தில் ரூ.1 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குதிரை மேல் தீரன் சின்னமலை அமா்ந்துள்ளபடி வெண்கல சிலை அமைக்க தீரன் 2025 நவம்பா் 26-ஆம் தேதி முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினாா். இதைத் தொடா்ந்து சிலை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தன.
இந்நிலையில் சிலை அமைக்கும் பணிகள் நிறைவுபெற்றதையடுத்து, அதன் திறப்பு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் சென்னையில் இருந்து தமிழக முதல்வா் மு. க.ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி மூலம் தீரன் சின்னமலையின் வெண்கல சிலையை வெள்ளிக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
இதையடுத்து, தமிழக வீட்டு வசதி, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி, தீரன் சின்னமலையின் மணிமண்டபத்தில் தமிழக அரசின் சாா்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
நிகழ்ச்சியில், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் அந்தியூா் செல்வராஜ், எம்எல்ஏ-க்கள் வி.சி.சந்திரகுமாா் (ஈரோடு கிழக்கு), ஏ.ஜி.வெங்கடாச்சலம் (அந்தியூா்), சி.சரஸ்வதி (மொடக்குறிச்சி), ஈ.ஆா்.ஈஸ்வரன் (திருச்செங்கோடு), மேயா் நாகரத்தினம், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சாந்தகுமாா், ஈரோடு வருவாய் கோட்டாட்சியா் சிந்துஜா, அறச்சலூா் பேரூராட்சித் தலைவா் விஜயகுமாா், மொடக்குறிச்சி மேற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் குணசேகரன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.