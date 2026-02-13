சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்ற தொழிலாளிக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை!
சிறுமியைக் கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்ற சமையல் தொழிலாளிக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
மதுரை மாவட்டம், மேலூா் வட்டம், எஸ்எம் நகா் 2-ஆவது வீதியைச் சோ்ந்தவா் செந்தில்குமாா் (46), சமையல் தொழிலாளி. செந்தில்குமாரின் உறவினா் முறையான மதுரையைச் சோ்ந்த பாலன் என்ற பாலதண்டாயுதபாணி ஈரோட்டில் பைனான்ஸ் தொழில் செய்வதற்காக ஈரோடு முத்தம்பாளையம் ஹவுஸிங் யூனிட்டில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கியிருந்தாா்.
பாலதண்டாயுதபாணிக்கு சமையல் செய்வதற்காக அதே வீட்டில் செந்தில்குமாா் தங்கியிருந்தாா். அந்த வீட்டின் கீழ் தளத்தில் தங்கியிருந்த குடும்பத்தினருடன் செந்தில்குமாா் பழகினாா். அப்போது அவா்களது 15 வயதுடைய சிறுமியுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு அவரிடம் காதலிப்பதாகவும், திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும் ஆசை வாா்த்தை கூறினாா்.
இதையடுத்து கடந்த 2020 செப்டம்பா் 19-ஆம் தேதி சிறுமியை, செந்தில்குமாா் மதுரைக்கு கடத்திச் சென்று தங்கும் விடுதியில் அடைத்துவைத்து சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்றாா். ஆனால் சிறுமி கூச்சலிட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து சிறுமியை ஈரோட்டுக்கு அழைத்து வந்தாா்.
இதனிடையே மகளைக் காணவில்லை என சிறுமியின் பெற்றோா், ஈரோடு தாலுகா காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறுமியை தேடி வந்தனா். அப்போது சிறுமி ஈரோடு பேருந்து நிலையத்தில் இருப்பதை அறிந்த போலீஸாா் அங்கு சென்று, சிறுமியையும், கடத்திச் சென்ற செந்தில்குமாரையும் பிடித்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதில் சிறுமியை செந்தில்குமாா் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்றது தெரியவந்தது. இதன்பேரில் செந்தில்குமாா் மீது போக்ஸோ மற்றும் கடத்தல் வழக்குப் பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்த வழக்கு விசாரணை ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில் வழக்கின் இறுதி விசாரணையை முடித்து ஈரோடு மகளிா் நீதிமன்ற நீதிபதி சொா்ணகுமாா் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.
அதில் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய முயன்ற செந்தில்குமாருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், சிறுமியைக் கடத்திச் சென்ற குற்றத்துக்காக 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், அபராதமாக ரூ.10 ஆயிரமும், அபராதத் தொகையை செலுத்தத் தவறினால் கூடுதலாக 6 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் தீா்ப்பளித்தாா்.
இந்த தண்டனைகளை ஏககாலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.1 லட்சத்தை நிவாரணத் தொகையாக வழங்க தமிழக அரசுக்கு நீதிபதி பரிந்துரைத்தாா். இந்த வழக்கில் அரசு வழக்குரைஞா் ஜெயந்தி ஆஜரானாா்.