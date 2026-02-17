ஈரோடு
இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு
பெருந்துறை அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
பெருந்துறையை அடுத்த திருவாச்சி, சோளிபாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் உச்சையன் (78). விவசாய கூலித் தொழிலாளியான இவா், வாவிகடை அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை சென்று கொண்டிருந்துள்ளாா்.
அப்போது, அவ்வழியே வந்த காா், உச்சையனின் வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இதில், படுகாயமடைந்த அவரை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
ஆனால், செல்லும் வழியிலேயே அவா் உயிரிழந்தாா்.
இச்சம்பவம் குறித்து பெருந்துறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.