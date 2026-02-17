போட்டித் தோ்வுக்கு 30% போ் மட்டுமே பயிற்சி பெறுகின்றனா்: ஆட்சியா்
போட்டித் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிப்பவா்களில் 30 சதவீதம் போ் மட்டுமே பயிற்சி பெறுகின்றனா் என மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி தெரிவித்தாா்.
ஈரோடு கருங்கல்பாளையம், காமராஜா் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே உள்ள இளைஞா் மேம்பாட்டு மையத்தில் பாரதி போட்டித் தோ்வு பயிற்சி மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி திங்கள்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது:
மாணவா்கள் போட்டித் தோ்வுகளில் வெற்றி பெற்று, சமூகம் உங்களுக்கு கொடுப்பதை திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும். போட்டித் தோ்வுகளின் முறை அதற்கு தயாா் செய்ய வேண்டிய உத்திகள் ஆகியவற்றை தெரிந்து கொண்டால் அதிகபட்சமாக ஓராண்டில் வெற்றி பெற்று வேலைக்கு சென்றுவிட முடியும். லட்சக்கணக்கானவா்கள் போட்டித் தோ்வுக்கு விண்ணப்பிக்கின்றனா். ஆனால் அதில் 30 சதவீதம் போ் மட்டுமே பயிற்சி பெறுகின்றனா். மீதமுள்ளவா்கள் பாா்வையாளா்கள்போல வந்து செல்கின்றனா். எந்தப் பயிற்சி மையம் எவ்வளவு பயிற்சி கொடுத்தாலும், நாம் தான் முயற்சி செய்து எழுத வேண்டும் என்றாா்.
தன்னாா்வலா்கள் மூலம் இலவசமாக அளிக்கப்படும் இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகள் சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் அரசு விடுமுறை நாள்களில் நடைபெறும். இந்நிகழ்ச்சியில், மேயா் சு.நாகரத்தினம், மண்டல குழுத் தலைவா் சுப்பிரமணியம், பாரதி பயிற்சி மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளா் பிரபு, மாநகராட்சி 37-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் தீபலட்சுமி அண்ணாதுரை மற்றும் பாரதி போட்டித் தோ்வு மையப் பயிற்சியாளா்கள் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.