கோயில் வளாக அலுவலகத்தில் பூசாரி தற்கொலை
ஈரோடு சூரம்பட்டியில் உள்ள மாகாளியம்மன் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள சமையல் பொருள்கள் இருப்பு அறையில் பூசாரி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
ஈரோடு மொசுவண்ணன் வீதி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ரவி வா்மா மகன் சரண் வா்மா (23). திருமணம் ஆகாதவா். கோயில் பூசாரி. இவா் தற்போது சூரம்பட்டி மாகாளியம்மன் கோயில் குண்டம் விழாவை முன்னிட்டு பண்டிகைக்கால பூசாரியாக வந்து பணியாற்றி வந்தாா்.
விழாவுக்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் இருப்பதால் சரண் வா்மா வீட்டுக்கு செல்லாமல் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள அலுவலகத்தில் சமையல் பொருள்கள் இருப்பு வைக்கும் அறையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு தூங்கியுள்ளாா்.
இந்நிலையில் கோயிலின் மற்றொரு பூசாரியான ராம் பிரசாத் சனிக்கிழமை அதிகாலை வந்து சரண் வா்மாவை பாா்த்தபோது துண்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது. இதைப் பாா்த்து அதிா்ச்சி அடைந்த ராம்பிரசாத், ஈரோடு தெற்கு போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.
இதன்பேரில் விரைந்து வந்த போலீஸாா், சரண் வா்மாவின் சடலத்தை மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இச்சம்பவம் தொடா்பாக ஈரோடு தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சரண் வா்மாவின் தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.