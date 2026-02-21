தமிழக மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறாா்கள்: கே.ஏ.செங்கோட்டையன்
தமிழக மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறாா்கள் என்று தவெக நிா்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தெரிவித்தாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட வாய்க்கால் ரோடு, நாயக்கன்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தவெக சாா்பில் துண்டுப் பிரசுரங்கள் வழங்கி தோ்தல் பிரசாரம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்த கே.ஏ.செங்கோட்டையன், வீடுவீடாகச் சென்று பொதுமக்களிடம் துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழக மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறாா்கள். அது தவெகவின் தலைவா் விஜய் தமிழகத்தை ஆள வேண்டும் என்பதாக உள்ளது. குறிப்பாக 18 வயது முதல் 45 வயது வரை உள்ளவா்களில் 90 சதவீத மக்கள் தவெக தலைவா் விஜய் தமிழகத்தை ஆள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு உள்ளனா்.
இதை வெளிப்படுத்தும் விதத்தில்தான் விஜய்யின் சுற்றுப்பயணம் மிகுந்த எழுச்சியுடன் அமைந்து வருகிறது. தமிழகத்தை ஆளும், ஆண்ட இருகட்சிகளும் மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தமிழக மக்களின் உணா்வாக இருக்கிறது. 2017 முதல் தற்போது வரையில் உள்ள அரசுகள் மக்கள் பணிகளை முழுமையாக செய்யவில்லை. எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு தவெகவால்தான் நல்லாட்சியை தரமுடியும்.
திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தது என்பது, அவா்களின் உரிமை. தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணியில் இணைய கட்சிகள் வருவது குறித்தும், அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சா்கள் வருவாா்களா என்பது குறித்தும் பொறுத்திருந்துதான் பாா்க்க வேண்டும் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தவெக மாவட்டச் செயலாளா் பிரதீப்குமாா், முன்னாள் எம்.பி. சத்யபாமா உள்பட அக்கட்சியினா் பலா் கலந்து கொண்டனா்.