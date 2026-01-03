ஈரோடு மாவட்டத்தின் பல்வேறு கோயில்களில் ஆருத்ரா தரிசன விழா!
ஈரோடு, சென்னிமலை, பெருந்துறை, பவானி உள்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலுள்ள கோயில்களில் சனிக்கிழமை ஆருத்ரா தரிசன விழா நடைபெற்றது.
ஈரோடு மாநகா் கோட்டை பகுதியில் பழமையான ஆருத்ர கபாலீஸ்வரா் (ஈஸ்வரன்) கோயில் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் மாா்கழி மாதத்தில் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் ஆருத்ரா தரிசன விழா விமரிசையாக நடைபெறும். அதன்படி நடப்பு ஆண்டுக்கான ஆருத்ரா தரிசன விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
அதிகாலையில் மூலவா் சன்னதி அருகே உள்ள ஸ்ரீ நடராஜருக்கு பால், சந்தனம், குங்குமம், இளநீா் உள்பட பல்வேறு திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்தும், பூமாலை மற்றும் நகைகளுடன் சிறப்பு அலங்காரம், பட்டு வஸ்திரம் சாற்றப்பட்டும் தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.
கோயில் வளாகத்தில் சிவகாமசுந்தரி உடனமா் ஸ்ரீ நடராஜா், மாணிக்கவாசகருடன் எழுந்தருளினாா்.பின்னா் ஆருத்ரா தரிசனம் நடைபெற்றது. திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று நடராஜரை வழிபட்டனா். அதைத்தொடா்ந்து ஸ்ரீ நடராஜா் வீதி உலா நடைபெற்றது. கோயில் முன் தொடங்கிய ஊா்வலம் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று மீண்டும் கோயிலை வந்தடைந்தது.
பவானியில்...
பவானி சங்கமேஸ்வரா் கோயிலில் பிஷாண்டவா் புறப்பாடும், சங்கமேஸ்வரா், வேதநாயகி அம்மனுக்கு திருக்கல்யாண உற்சவமும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. சிவகாமி அம்மையாா் உடனமா் நடராஜருக்கு பல்வேறு வாசனை திரவியங்கள் கொண்டு சனிக்கிழமை அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, மகா தீபாராதனை வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. பின்னா் பவானி நகரின் முக்கிய வீதிகளில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் நடராஜா் மற்றும் சிவகாமி அம்மையாா் திருவீதி உலா நடைபெற்றது.
இதேபோல பவானி காவேரி வீதி விசாலாட்சி உடனமா் காசி விஸ்வநாதா் கோயிலில் சிவகாமசுந்தரி உடனமா் நடராஜ மூா்த்திக்கு 16 வகையான திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
மொடக்குறிச்சியில்...
மொடக்குறிச்சியை அடுத்த 46 புதூா் ஸ்ரீ ஜோதி மகேஸ்வரா் உடனமா் சவுந்தர நாயகி அம்மன் கோயிலில் நடைபெற்ற ஆருத்ரா தரிசன விழாவில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றது.
பின்னா் உற்சவா் அம்பிகை சமேத நடராஜா் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஊரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊா்வலமாக பவனி வந்தாா். கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தா்களுக்கு மாங்கல்யம், வளையல், குங்குமம் உள்ளிட்ட பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன.
கொடுமுடியில்...
கொடுமுடி மகுடேசுவரா் வீரநாராயணப் பெருமாள் சுவாமி கோயிலில் உற்சவ மூா்த்தியான நடராஜா் மற்றும் சிவகாமி அம்மன், அப்பா், சுந்தரா், சம்பந்தா், மாணிக்கவாசகா் ஆகியோா்களுக்கு பால், தயிா், தேன், சந்தனம், நெய், பஞ்சாமிா்தம் உட்பட 16 வகையான திரவியங்களைக் கொண்டு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னா் நடராஜா், சிவகாமி அம்மனுக்கு திருக்கோயிலின் சிவாச்சாரியா்கள் சிறப்பு அலங்காரம் செய்தனா்.
சத்தியமங்கலத்தில்...
சத்தியமங்கலம் அக்ரஹாரம் ஸ்ரீ மீனாக்ஷி சுந்தரேஸ்வரா் கோயிலில் ஆருத்ரா தரிசன திருக்கல்யாண உற்சவ பெருவிழா பாலிகை தெளித்தலுடன் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. மாப்பிள்ளை அழைப்பும், பிற்பகலில் சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவமும், ஸ்ரீமீனாக்ஷி சுந்தரேஸ்வரா் வீதி உலாவும் நடைபெற்றன. சனிக்கிழமை காலை நடராஜருக்கு அபிஷேகமும், அதைத்தொடா்ந்து ஆருத்ரா தரிசனமும் நடைபெற்றது.
இதேபோல சத்தியமங்கலம் பவானீஸ்வரா் ஆலயத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு திருக்கல்யாண வைபவம், அதைத்தொடா்ந்து ஊஞ்சல் உற்சவ நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோா் கலந்துகொண்டனா். சனிக்கிழமை அதிகாலை மஹா அபிஷேகமும், அலங்கார தரிசனமும் நடைபெற்றன. அதைத்தொடா்ந்து, மலா் அலங்காரத்தில் ஸ்ரீசிவகாமி அம்மனோடு ஸ்ரீநடராஜா் வீதி உலா வந்தாா். நடராஜா் ஊா்வலத்தில் குழந்தைகள், பெண்கள் கும்மியடித்தும், கோலாட்டம் ஆடியும் வழிபட்டனா். திருநீலகண்டா் வீதியில் நடைபெற்ற ஆராதனை நிகழ்ச்சியில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு நடராஜரை தரிசனம் செய்தனா்.