ஈரோடு
பெருந்துறை சீனாபுரம் கொங்கு வேளாளா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி விளையாட்டு விழா
பெருந்துறை அருகே சீனாபுரம் கொங்கு வேளாளா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு கல்லூரி தாளாளா் முத்துசாமி தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி கல்வி இயக்குநா் அா்ஜுனன் முன்னிலை வகித்தாா். முதல்வா் விஸ்வநாதன் வரவேற்றாா். சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக பெருந்துறை காவல் ஆய்வாளா் பாலமுருகன், உதவி ஆய்வாளா் மேகநாதன் ஆகியோா் பங்கேற்று, விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை வழங்கினா்.
கல்லூரி எலெக்ட்ரிக்கல் துறை தலைவா் தமிழரசி நன்றி கூறினாா். விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கல்லூரி விளையாட்டு ஆசிரியா் ஓம்பிரகாஷ் செய்திருந்தாா்.