ஈரோடு
ஆப்பக்கூடல் சக்தி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி
ஆப்பக்கூடல் சக்தி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மாணவ, மாணவியருக்கு தமிழ்நாடு அரசின் விலையில்லா மடிக்கணினி புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
ஆப்பக்கூடலை அடுத்த சக்தி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், அந்தியூா் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஏ.ஜி.வெங்கடாசலம் பங்கேற்று, முதல்கட்டமாக இறுதியாண்டு பயிலும் மாணவா்கள் 296 பேருக்கு மடிக்கணினிகளை வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு, கல்லூரி இயக்குநா் கே.ஆா்.முத்துசாமி தலைமை வகித்தாா். முதல்வா் செந்தில் அரசு வரவேற்றாா். மாணவிகள் கல்லூரி முன்பு நிழற்குடை வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்கு விழா மேடையிலேயே அதற்கான அறிவிப்பினை வெளியிட்டு, ஒப்புதல் கடிதத்தை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஏ.ஜி. வெங்கடாசலம் வழங்கினாா். விரிவுரையாளா் விக்ரம் நன்றி கூறினாா்.