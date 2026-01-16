திமுக சாா்பில் மகளிருக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள்
ஈரோடு: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஈரோடு செங்குந்தா் பள்ளியில் திமுக சாா்பில் மகளிருக்கான திருவிழா என்ற தலைப்பில் பல்வேறு போட்டிகள் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றன.
இந்த விழாவில் ரங்கோலி, புள்ளி கோலம், காய்கறிகளைக் கொண்டு உருவங்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் மெஹந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
ஈரோடு கிழக்கு மற்றும் மேற்கு தொகுதிகளைச் சோ்ந்த 300-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இப்போட்டிகளை நடுவா்கள் நேரில் பாா்வையிட்டு மதிப்பெண்கள் வழங்கியதன் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த வெற்றியாளா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
இதனைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவிற்கு ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.சி.சந்திரகுமாா் தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட அமைச்சா் சு.முத்துசாமி வெற்றி பெற்ற மகளிருக்கு குக்கா், கிரைண்டா் மற்றும் ரொக்கத் தொகை உள்ளிட்ட பரிசுகளை வழங்கிப் பாராட்டினாா். நிகழ்ச்சியில் மேயா் நாகரத்தினம் மற்றும் திமுக நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.