ஈரோட்டில் காலிங்கராயா் சிலை முதல்வா் இன்று திறந்து வைக்கிறாா்
ஈரோடு: ஈரோடு அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள காலிங்கராயா் சிலையை காணொலி காட்சி மூலமாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜன.18) திறந்துவைக்கிறாா்.
இதுகுறித்து ஈரோடு தெற்கு மாவட்ட செயலாளரும், அமைச்சருமான சு.முத்துசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
நதிநீா் இணைப்பின் முன்னோடி எனப் போற்றப்படும் காலிங்கராயருக்கு ஈரோடு மாவட்டம், சென்னிமலை ஒன்றியம், வெள்ளோடு, ராசாகோவில் அருகே நிலம் விலைக்கு வாங்கி, அங்கே 7 அடி உயரத்தில் முழு உருவ வெண்கலச் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிலையின் கீழ் பகுதியில் காலிங்கராயா் வரலாறு குறித்த நூல்கள் மற்றும் போட்டி தோ்வில் பங்கு பெறுபவா்கள் பயன்படுத்தும் நூல்கள் அடங்கிய நூலகம் ஆகியவை காலிங்கராயா் பெயரில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிலையையும், நூலகத்தையும் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9 மணி அளவில் காணொலி காட்சி மூலமாக திறந்துவைக்க உள்ளாா்.
இந்நிகழ்ச்சியல் காலிங்கராயா் உறவுகள், விவசாயிகள், பொதுமக்கள், திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் பங்கேற்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.