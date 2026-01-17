சட்ட விரோத மது விற்பனை: ஒரே நாளில் 45 போ் கைது
ஈரோடு: டாஸ்மாக் கடைக்கு விடுமுறை விடப்பட்ட தினத்தில், ஈரோடு மாவட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்ததாக ஒரே நாளில் 45 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து 881 மதுபுட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
திருவள்ளுவா் தினத்தையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் தனியாா் பாா்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டிருந்தது. இதைப் பயன்படுத்தி மதுபுட்டிகளை பதுக்கிவைத்து சட்ட விரோதமாக விற்பனை செய்வோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி உத்தரவிட்டிருந்தாா். அதன்பேரில் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அ.சுஜாதா தலைமையில் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு மற்றும் சட்டம் - ஒழுங்கு போலீஸாா் தீவிர ரோந்து சென்றனா்.
இதில் வெள்ளிக்கிழமை ஒரே நாளில் சட்டவிரோதமாக மதுபுட்டிகளை பதுக்கி வைத்து கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்ததாக 45 பேரை போலீஸாா் கைதுசெய்து அவா்களிடம் இருந்து 881 மதுபுட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.