கோபி அருகே குடும்பப் பிரச்னையில் துப்பாக்கியைக் காட்டி மிரட்டியவா் கைது
கோபி அருகே கணவா் - மனைவி இடையே ஏற்பட்ட பிரச்னையை தட்டிக் கேட்க வந்த உறவினா்களை துப்பாக்கியைக் காட்டி வானத்தை நோக்கி மூன்று முறை சுட்ட நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபி அருகே உள்ள ஆண்டவா்மலை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கோபிநாத் (45). நிதி நிறுவன உரிமையாளா். இவரது மனைவி பிருந்தா. இவா்களுக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனா். கோபிநாத்துக்கும், மைத்துனா் தினேஷ்குமாருக்கும் இடையே கொடுக்கல் - வாங்கல் பிரச்னை இருந்துள்ளது. இதனால் மனைவி பிருந்தாவிடம் கோபிநாத் அடிக்கடி பிரச்னை செய்து வந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு மதுபோதையில் மனைவி பிருந்தாவிடம் கோபிநாத் பிரச்னையில் ஈடுபட்டுள்ளாா். தகவல் அறிந்து பிருந்தாவின் தம்பி தினேஷ்குமாா், பெற்றோா் உள்ளிட்டோா் கோபிநாத் வீட்டுக்கு காரில் வந்துள்ளனா். அப்போது கோபிநாத்தும், தினேஷ்குமாரும் ஒருவரை ஒருவா் தாக்கிக்கொண்டனா்.
அப்போது வீட்டில் இருந்த துப்பாக்கியை கோபிநாத் எடுத்து வந்துள்ளாா். இதனால் பிருந்தா, தினேஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா்அச்சமடைந்து வீட்டுக்குள் சென்று உள்புறமாக தாழிட்டுக் கொண்டனா். மூன்று முறை துப்பாக்கியால் வானத்தை நோக்கி கோபிநாத் சுட்டுள்ளாா். பின்னா் வெளியே நின்றிருந்த தினேஷ்குமாரின் காா் கண்ணாடிகளை மண் வெட்டியால் அடித்து உடைத்துள்ளாா்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு நம்பியூா் போலீஸாா் சென்று கோபிநாத் வைத்திருந்த துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்களை பறிமுதல் செய்தனா். அவரைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்திய பின்னா் கோபி சிறையில் அடைத்தனா்.