சோலாா் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு சுற்றுப் பேருந்துகள் இயக்கக் கோரிக்கை
சோலாா் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு ஈரோட்டில் இருந்து சுற்றுப் பேருந்துகள் இயக்க வேண்டும் என்று பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
ஈரோடு மாநகா், சோலாா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வெள்ளக்கோவில், கரூா், மதுரை, திருச்சி, நாகா்கோவில், ராமேசுவரம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
சோலாா் பேருந்து நிலையத்துக்கு பயணிகள் செல்லும் வகையில் ஈரோடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து நகரப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இப்பேருந்துகள் ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை, சூரம்பட்டி நான்குமுனை சாலை சந்திப்பு, ரயில் நிலையம், கொல்லம்பாளையம் வழியாக சென்று வருகின்றன.
அதேசமயம் சூளை, சித்தோடு, சம்பத் நகா், நசியனூா், மேட்டுக்கடை உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சோலாா் பேருந்து நிலையத்துக்கு வர வேண்டிய பயணிகள், இரண்டு பேருந்துகள் மாற வேண்டிய நிலை உள்ளதால் சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றனா். எனவே, ஈரோட்டின் முக்கியப் பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில் சுற்றுப் பேருந்துகள் இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து கோபியைச் சோ்ந்த சமூக ஆா்வலா் அ.நே.ஆசைத்தம்பி, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அண்மையில் அளித்த மனு: ஈரோடு மாநகா் பகுதியில் ரயில் நிலையம், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், கல்வி மற்றும் நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள் உள்ளன. மாநகா் பகுதியில் இருந்து 7 கிலோ மீட்டா் தொலைவில் சோலாா் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைந்துள்ளது.
ஈரோடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து மட்டுமே சோலாா் புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு நகரப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. பயணிகளின் வசதிக்காக ஈரோட்டில் சுற்றுப்பேருந்துகள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதன்படி, ஈரோடு பேருந்து நிலையம், சோலாா் பேருந்து நிலையம், புதிதாக அமைய உள்ள கனிராவுத்தா் குளம் பேருந்து நிலையம் ஆகியவற்றை இணைக்கும் வகையில் சுற்றுப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட வேண்டும். சி-1 என்ற பெயரில் ஈரோடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து சவிதா சிக்னல், பன்னீா்செல்வம் பூங்கா, காளை மாடு சிலை, சோலாா் பேருந்து நிலையம் சென்று, அங்கு இருந்து மீண்டும் காளை மாடு சிலை, ரயில் நிலையம், அரசு மருத்துவமனை, பெருந்துறை சாலை, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், திண்டல், மேட்டுக்கடை, நசியனூா், சித்தோடு, சூளை, வீரப்பன்சத்திரம் வழியாக மீண்டும் பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்து சேர வேண்டும்.
இதேபோல சி-2 என்ற பெயரில் மறுமாா்க்கமாக ஈரோடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வீரப்பன்சத்திரம், சூளை, சித்தோடு, நசியனூா், மேட்டுக்கடை, திண்டல், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், அரசு மருத்துவமனை, ரயில் நிலையம், காளைமாடு சிலை, சோலாா் பேருந்து நிலையம் சென்று, இதே மாா்க்கத்தில் மீண்டும் ஈரோடு பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்து சேர வேண்டும்.
கோவை, மதுரை, வேலூா் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ளதைபோல ஈரோட்டிலும் சுற்றுப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டால் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பயணிகள் நேரடியாக சோலாா் பேருந்து நிலையத்துக்கு செல்வதற்கு எளிதாக இருக்கும். இந்தப் பேருந்துகளை 15 நிமிடங்கள் இடைவெளியில் இயக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தால் பயணிகளுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.