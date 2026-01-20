ஈரோடு
மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: கால்நடை உதவியாளா் போக்ஸோவில் கைது
அம்மாபேட்டை அருகே பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லையளித்த கால்நடை உதவியாளரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்தனா்.
அம்மாபேட்டை அருகேயுள்ள மாத்தூரைச் சோ்ந்தவா் முருகன் (50). இவா் அந்தியூா் தவிட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள அரசு கால்நடை மருத்துவமனையில் உதவியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இவா் மது அருந்துவிட்டு கடந்த சில நாள்களாக வீட்டுக்குச் செல்லாமல் வெளியே சுற்றி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், அப்பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் இருந்து வீட்டுக்குச் சென்ற 5-ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு அவா் பாலியல் தொல்லையளித்தாக திங்கள்கிழமை புகாா் எழுந்தது.
இது குறித்து பவானி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் மாணவியின் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா். இதையடுத்து, போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், முருகனைக் கைது செய்தனா்.