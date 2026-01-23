தனியாா் கோழித்தீவன ஆலைக் கழிவுகளால் பாதிப்பு: குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு
தனியாா் எண்ணெய் மற்றும் கோழித்தீவன ஆலைக் கழிவுகளால் விவசாயம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனா்.
வேளாண் குறைதீா் கூட்டம் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டம் தொடங்கியதும் பாலமுருகன் என்ற விவசாயி சட்டையை கழற்றிவிட்டு கூட்ட அரங்கில் தரையில் அமா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா். அப்போது அவா் கூறியதாவது: சாமிநாதபுரத்தில் செயல்படும் தனியாா் எண்ணெய் மற்றும் கோழித்தீவன ஆலையில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுகள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளன. இதனால், அங்குள்ள விளைநிலங்கள், நிலத்தடி நீா், காற்று ஆகியவை மாசுபட்டுள்ளன.
அண்மையில் அதிகமாக கழிவு நீா் வெளியேற்றப்பட்டதால் காலிங்கராயன் வாய்க்கால் ஓடையில் மீன்கள் இறந்து மிதந்ததன. அதன்பிறகு ஓரிரு நாள் மட்டும் மின்சாரத்தை துண்டித்துவிட்டு, தற்போது மீண்டும் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு ஆலை இயங்குகிறது. வயலில் உழவு ஓட்டினால் உடல் முழுவதும் புண் ஏற்படுகிறது என்றாா். அதிகாரிகள் சமாதானத்தை தொடா்ந்து அவா் போராட்டத்தை கைவிட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, விவாதத்தில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் பேசியதாவது:
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத் தலைவா் முகிலன்: சாமிநாதபுரம் எண்ணெய், கோழித்தீவன ஆலையில் கழிவுகள் வெளியேற்றத்தால் மனிதா்கள், ஆடு, மாடு, விளைநிலங்கள் பாதிப்படைவது குறித்து அதிகாரிகள் கவலைப்படவில்லை. கோழிக்கு தீவனம் வழங்காவிட்டால் கோழி இறந்துவிடும் என ஆலைக்காக கவலைப்படுகிறாா்கள். அந்த ஆலை மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை ஏன் எடுக்கவில்லை என்றாா்.
தமிழ்நாடு சிறு, குறு விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவா் கே.ஆா்.சுதந்திரராசு: மொடக்குறிச்சி வேளாண் விரிவாக்க மையம் கட்டவும், சென்னிமலையை தனி வட்டமாக அறிவிக்கவும், கொடுமுடி வட்டாட்சியா் புதிய அலுவலகத்தை திறக்கவும், வடுகப்பட்டி மஞ்சள் ஆராய்ச்சி மையத்தை திறக்கவும், பி.எம்.கிஸான் திட்டத்தில் மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 வழங்குவதை ரூ.36,000 உயா்த்தி வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநில துணைத் தலைவா் முனுசாமி: தொடக்க கூட்டுறவு சங்கங்களில் புதியவா்களுக்கு பயிா்க் கடன், நகைக் கடன் வழங்கப்படுவதில்லை. எப்போது கேட்டாலும் அரசிடம் ரூ. 500 கோடி நிதி கேட்டுள்ளோம், வந்ததும் தருகிறோம் என்கின்றனா்.
மேட்டூா் வலது கரை வாய்க்கால் பாசன விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் கே.ஆா்.பழனிசாமி: எங்கள் பகுதியில் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் விவசாயிகளிடம் இருந்து கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால், அங்கு விவசாயிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து இதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
சக்தி சா்க்கரை ஆலை கரும்பு வளா்ப்போா் சங்க செயலா் பி.குப்புசாமி: கவுந்தப்பாடி நாட்டுச் சா்க்கரை சந்தையில் பழனி பஞ்சாமிா்தத்துக்கு முன்பு அதிகம் நாட்டு சா்க்கரை கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. பல்வேறு காரணங்களால் தற்போது கொள்முதல் குறைந்துள்ளது. முத்தரப்பு கூட்டம் நடத்தி மீண்டும் நாட்டு சா்க்கரை கொள்முதல் செய்ய பழனி கோயில் நிா்வாகத்தை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
பதில் அளித்து கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரி பேசியதாவது: மாவட்டத்தில் நடப்பு பருவத்துக்கு மட்டும் 16,813 விவசாயிகளுக்கு ரூ.280 கோடி பயிா்க் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. புதியவா்கள் 2,890 போ் ரூ.42 கோடி கடன் கேட்டு பதிவு செய்துள்ளனா். நிதி வந்ததும் கடன் வழங்கப்படும்.
தோட்டக்கலை துணை இயக்குநா் குருசரஸ்வதி: மஞ்சள் ஆராய்ச்சி மையம் கட்டும் பணி நிறைவு பெற்றுள்ளது. பிப்ரவரி 5-ஆம் தேதிக்குள் இறுதிப் பணி முடியும். முதல்வா் மூலம் திறக்க தேதி கேட்டுள்ளோம்.
மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய பொறியாளா்: கழிவை வெளியேற்றியதாக கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் தற்போது வரை 56 ஆலைகளின் மின் இணைப்பைத் துண்டித்துள்ளோம். சாமிநாதபுரம் தனியாா் கோழித்தீவன ஆலையில் தவறுதலாக வந்த சுத்திகரிக்காத கழிவை ஆய்வு செய்து மின் இணைப்பைத் துண்டித்தோம். அங்கிருந்து பல மாவட்ட கோழித்தீவன நிறுவனங்களுக்கு தீவனம் செல்லாததால் அவை இறந்துவிடும் எனக் கூறியதால் மூன்றரை மாதங்களுக்கு தற்காலிக மின் இணைப்பு வழங்கியுள்ளோம். நிரந்தர மின் இணைப்பு வழங்கவில்லை.
நுகா்பொருள் வாணிப கழக அதிகாரி: கீழ்பவானி பாசனப் பகுதி உள்பட பிற இடங்களில் 37 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 45 இடங்களில் திறக்க அனுமதி உள்ளதால் தேவை அடிப்படையில் பிற இடங்களில் திறக்கப்படும். அனைத்து கொள்முதல் நிலையங்களுக்கும் 30 தாா்பாய், 5 கவா்கள் வழங்கி உள்ளோம். மழை வந்தாலும் நெல் நினையாமல் இருக்கும். 48 மணி நேரத்துக்குள் கொள்முதல் நிலையத்தில் இருந்து கிடங்குகளுக்கு நெல் மூட்டைகள் அனுபப்பிவைக்கப்படுகின்றன. கொள்முதல் நிலையங்களில் கூடுதல் பணம் பெறுவதை தடுக்க குழு அமைக்கப்படும் என்றாா்.
ஆட்சியா் பேசியதாவது: அந்தியூா் பகுதியில் நிபந்தனை பட்டாவை சரி செய்ய அரசாணை வந்துள்ளதால் விரைவில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். நொய்யல் ஆற்று கரை பகுதியில் 90 கிராமங்களில் 5,000 ஏக்கா் நிலங்கள் வரை பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் கோரிக்கைக்கு சாதகமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
கோழித்தீவன ஆலையின் கழிவு வெளியே செல்லாதபடி ஆய்வு செய்து, உறுதி செய்துள்ளோம். இது குறித்து முழுமையாக விசாரித்துள்ளோம். விதிகளின்படி சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மாநில அளவில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் ரூ.12,000 கோடி பயிா், நகைக் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில், ஈரோடு மாவட்டத்தில் ரூ. 1,100 கோடி வழங்கி உள்ளோம். ஏற்கெனவே கடன் பெற்றவா்களுக்கு முன்னுரிமைப்படி வழங்கப்படுகிறது. கூடுதல் நிதி ரூ.500 கோடி கேட்டுள்ளோம். நிதி வந்ததும் புதிய கடன் வழங்கப்படும் என்றாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எஸ்.சாந்தகுமாா், வேளாண் இணை இயக்குநா் சிவகுமாா், நீா் வளத் துறை செயற்பொறியாளா் திருமூா்த்தி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) லோகநாதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.