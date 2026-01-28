ஈரோடு
பெருந்துறையில் ரூ. 2.10 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்
பெருந்துறை வேளாண்மை பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில், ரூ. 2 கோடியே 10 லட்சத்துக்கு கொப்பரை ஏலம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த வார ஏலத்துக்கு பெருந்துறை சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் 3,142 மூட்டைகளில் ஒரு லட்சத்து 30 ஆயிரம் கிலோ கொப்பரையை விற்பனைக்குக் கொண்டு வந்திருந்தனா்.
இதில், முதல் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ. 166. 90-க்கும், அதிகபட்சமாக, ரூ. 188.39-க்கும் விற்பனையாகின. இரண்டாம் தரக் கொப்பரை குறைந்தபட்சமாக ரூ. 20.99-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.171.99-க்கும் விற்பனையாயின. மொத்தம் ரூ. 2 கோடியே 10 லட்சத்தக்கு கொப்பரை வா்த்தகம் நடைபெற்றது.