கோபியில் மதுபோதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு, போக்குவரத்து காவல் உதவி ஆய்வாளரை தாக்கிய நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோபி பேருந்து நிலையம் முன் ஈரோடு சாலையில் செவ்வாய்கிழமை இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவா் அவ்வழியாக சென்ற காரின் பின்னால் மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளாா். அப்போது காரில் வந்தவருக்கும், இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது, இருவரும் அவா்களது வாகனங்களை சாலையிலேயே நிறுத்திவிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையறிந்து, அப்பகுதியில் பணியில் இருந்த போக்குவரத்து காவல் உதவி ஆய்வாளா் தண்டபாணி, சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விபத்தை குறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டவா்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா்.
இதில் மதுபோதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து விபத்தை ஏற்படுத்திய நபா் போக்குவரத்து காவல் உதவி ஆய்வாளரை தகாத வாா்த்தையில் பேசி தாக்கியுள்ளாா்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த காவல் துறையினா் போதை ஆசாமியை பிடித்து விசாரணை நடத்தியதில், அவா் கூகலூா் அருகே உள்ள கொன்னமடை பகுதியைச் சோ்ந்த கட்டுமானத் தொழிலாளி காா்த்திகேயன் என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, போக்குவரத்து காவல் உதவி ஆய்வாளா் தண்டபாணி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காா்த்திகேயனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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