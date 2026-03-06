மூளைச்சாவு அடைந்த 12 வயது சிறுவனின் உடல் உறுப்புகள் தானமாகப் பெறப்பட்டன. சிறுவனின் உடலுக்கு வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி வியாழக்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினாா்.
ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பிரபு. இவரது மகன் மௌலீஷ் (12). வலிப்பு நோய் காரணமாக பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறுவன், வலிப்பு ஏற்பட்டு ஈரோட்டில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் சிறுவன் மூளைச்சாவு அடைந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, சிறுவனின் உறுப்புகளை தானமாக வழங்க பெற்றோா் சம்மதித்தனா். இதையடுத்து, சிறுவனின் கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள் மற்றும் தோல் ஆகிய உறுப்புகள் தானமாகப் பெறப்பட்டு கோவை மற்றும் ஈரோட்டில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், மௌலீஷ் உடலுக்கு அமைச்சா் சு.முத்துசாமி நேரில் அஞ்சலி செலுத்தி குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினாா். அப்போது, எம்எல்ஏ வி.சி.சந்திரகுமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
டிரெண்டிங்
மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
நாகா்கோவிலில் விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த கல்லூரி மாணவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
மூளைச்சாவு அடைந்த 8 வயதுச் சிறுமியின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
மூளைச்சாவு அடைந்த பெயிண்டரின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...