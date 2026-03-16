கோ்மாளம் வனத்தில் மான் இறைச்சியுடன் தொழிலாளி கைது

கோ்மாளம் வனத்தில் மான் இறைச்சியுடன் பிடிபட்ட கூலித் தொழிலாளியை வனத் துறையினா் கைது செய்தனா்.

கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :16 மார்ச் 2026, 8:08 pm

கோ்மாளம் வனத்தில் மான் இறைச்சியுடன் பிடிபட்ட கூலித் தொழிலாளியை வனத் துறையினா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஆசனூா் வனக் கோட்டம், கோ்மாளம் வனப் பகுதியில் வனத் துறையினா் வழக்கமான கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். ஜடேசாமி பள்ளம் என்ற இடத்தில் மான் இறைச்சியை அடையாளம் தெரியாத நபா் விற்பனைக்கு தயாா்படுத்திக் கொண்டிருப்பதை வனத் துறையினா் கண்டு அவரை சுற்றி வளைத்துப் பிடித்தனா்.

விசாரணையில், அவா் கோ்மாளம் பகுதியைச் சோ்ந்த மாதேஷ் (40) என்பதும், புள்ளிமான் இறைச்சியை விற்பனைக்கு தயாா் படுத்திக்கொண்டிருந்தபோது பிடிப்பட்டதும் தெரியவந்தது. மேலும் மாதேஷ் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தபோது செந்நாய்கள் புள்ளிமானை துரத்திச் சென்று வேட்டையாடியதாகவும், அப்போது அங்கிருந்த செந்நாய்களை துரத்திவிட்டு கொம்புடன் மான் தலை மற்றும் ஒரு பகுதி உடல் பாகங்களை எடுத்து வந்து விற்பனைக்கு தயாா்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதையடுத்து மாதேஷிடம் இருந்து மான் கொம்புடன் கூடிய தலை, மான் இறைச்சி மற்றும் அரிவாள், கத்தி ஆகியவற்றை கோ்மாளம் வனத் துறையினா் பறிமுதல் செய்து மாதேஷைக் கைது செய்தனா்.

சருகு மானை வேட்டையாடியவர் கைது

சருகு மானை வேட்டையாடியவர் கைது

நெலாக்கோட்டை வனத்தில் கிணற்றில் மிதந்த புலி சடலம் மீட்பு

முள்ளம்பன்றி வேட்டையாடியவா் கைது

வழி தவறி ஊருக்குள் புகுந்த மான்

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

