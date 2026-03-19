முறையான ஆவணங்கள் இருந்தால் பணத்தைத் திருப்பித் தர ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்
செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டியளித்த மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி.
முறையான ஆவணங்களைக் காட்டினால் பணத்தைத் திருப்பித் தருமாறு பறக்கும் படை மற்றும் நிலைக்குழு அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி கூறினாா்.
இது தொடா்பாக அவா் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது: வாக்காளா் சிறப்பு திருத்தத்துக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளா் பட்டியலின்படி மாவட்டத்தில் 17.40 லட்சம் வாக்காளா்கள் உள்ளனா். அதன்பிறகு 12,000 பேரிடம் இருந்து வாக்களா் சோ்க்கை படிவம் பெறப்பட்டுள்ளது. வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி வரை வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்வதற்காக படிவம் 6-ஐ சமா்ப்பிக்கலாம். இருப்பினும், சரிபாா்ப்புக்கு 10 நாள்கள் தேவைப்படும். எனவே, வாக்காளா் பட்டியலில் தங்கள் பெயா்களைச் சோ்க்க விரும்புவோா் இப்போதே தங்கள் படிவம் 6-ஐ தாக்கல் செய்ய வேண்டும். மாவட்டத்தில் 11,000 வாக்குப் பதிவு பணியாளா்கள் உள்ளனா். அத்தியாவசிய சேவையில் உள்ளவா்கள், பாதுகாப்புப் படையினா் மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் வாக்களிக்கும் பணியாளா்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து தபால் வாக்குச் சீட்டு வழங்கப்படும் மற்றும் சேகரிக்கப்படும். அனைத்து 2,329 வாக்குச் சாவடிகளிலும், தோ்தல் அதிகாரிகள் வாக்குச் சாவடியைக் கண்காணிக்கவும், வாக்குச் சாவடிக்கு வெளியே சென்று கண்காணிக்கவும் சிசிடிவி கேமரா வசதிகள் செய்யப்படும்.
மக்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.56 லட்சத்தில் ரூ.36 லட்சம் திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டது. மக்களிடம் முறையான ஆவணங்கள் இருந்தால் பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுக்குமாறும் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட குழுவிடம் ஆவணங்களைக் காட்டிய பிறகு பணத்தைத் திருப்பிக் கொடுக்குமாறும் குழுக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டத்துக்கு வந்துள்ள தோ்தல் கண்காணிப்பு அதிகாரிகளிடம் பொதுமக்கள் புகாா்களைப் பதிவு செய்யலாம். தோ்தல் தொடா்பான ஒவ்வொரு பணிக்கும் 20 ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு அவா்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மக்களை வாக்களிக்கக் கோரும் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் தோ்தல் நாள் வரை தொடரும். கடந்த முறை 76 சதவீத வாக்கு பதிவானது. இந்த முறை 90 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வாக்குப் பதிவை உறுதி செய்ய விரும்புகிறோம் என்றாா்.
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் டி.வி.கிரண் ஸ்ருதி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எஸ்.சாந்தகுமாா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
