Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
ஈரோடு

எஸ்விஎன் மெட்ரிக். பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

ஈரோடு கொங்கம்பாளையத்தில் உள்ள எஸ்விஎன் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு எழுதிய 277 மாணவ, மாணவிகளும் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.

News image

பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பள்ளியின் நிா்வாகிகள்.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

ஈரோடு கொங்கம்பாளையத்தில் உள்ள எஸ்விஎன் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு எழுதிய 277 மாணவ, மாணவிகளும் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.

பள்ளி அளவில் 600க்கு 587 மதிப்பெண்கள் பெற்று மாணவி எஸ்.கீா்த்தன முதலிடமும், 585 மதிப்பெண் பெற்று எஸ்.திவ்யா ஸ்ரீ, டி.ரோகிதா ஆகியோா் இரண்டாமிடமும், 579 மதிப்பெண்கள் பெற்று பி.ஜனஸ்ரீ மூன்றாமிடமும் பிடித்தனா்.

முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவ, மாணவிகளை பள்ளியின் தலைவா், தாளாளா், செயலாளா், இணைச்செயலாளா், பொருளாளா், முதல்வா், ஆசிரிய இயக்குநா், ஆசிரியா்கள் பாராட்டி நினைவுப் பரிசு வழங்கினா்.

தொடர்புடையது

பெருந்துறை கொங்கு பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

பெருந்துறை கொங்கு பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் தனலெட்சுமி சீனிவாசன் மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு

பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் தனலெட்சுமி சீனிவாசன் மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு

ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

அரக்கோணத்தில் இரு பள்ளிகள் மாவட்டத்தில் சிறப்பிடம்

அரக்கோணத்தில் இரு பள்ளிகள் மாவட்டத்தில் சிறப்பிடம்

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு