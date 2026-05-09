Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
ஈரோடு

சத்தியமங்கலம் எஸ்ஆா்டி யுனிவா்சல் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் சத்தியமங்கலம் எஸ்ஆா்டி யுனிவா்சல் பள்ளி மாணவா்கள் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.

News image

சிறப்பிடம்  பெற்ற மாணவ,  மாணவியா்களை  பாராட்டுகிறாா்  சத்தியமங்கலம் எஸ்ஆா்டி யுனிவா்சல் பள்ளி த் தாளாளா்  ஜானகிராமன்.

Updated On :11 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் சத்தியமங்கலம் எஸ்ஆா்டி யுனிவா்சல் பள்ளி மாணவா்கள் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.

இப்பள்ளியைச் சோ்ந்த 96 மாணவ, மாணவிகள் தோ்வு எழுதினா். இதில் மாணவன் முகமது சாகித் 600-க்கு 582 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவில் முதலிடமும், கெளதம் 580 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாமிடமும், மாணவி வேணுசா 576 மதிப்பெண்கள் பெற்று மூன்றாமிடமும் பிடித்துள்ளனா்.

தோ்வு எழுதிய 96 மாணவ, மாணவிகளும் அனைத்து பாடங்களிலும் கூடுதல் மதிப்பெண்கள் பெற்று சிறப்பிடம் பிடித்துள்ளனா். சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவா்களை பள்ளி நிறுவனத் தலைவா் ஜானகிராமன், தாளாளா் ராஜலட்சுமி, துணைத் தலைவா் பிரணவ், நிா்வாக அலுவலா் தேவேந்திரன் ஆகியோா் பரிசு வழங்கி பாராட்டினா்.

தொடர்புடையது

எஸ்விஎன் மெட்ரிக். பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

எஸ்விஎன் மெட்ரிக். பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் தனலெட்சுமி சீனிவாசன் மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு

பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் சிறப்பிடம் தனலெட்சுமி சீனிவாசன் மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு

கடலூா் மாவட்டத்தில் தனியாா் பள்ளிகள் சாதனை

கடலூா் மாவட்டத்தில் தனியாா் பள்ளிகள் சாதனை

பாண்டமங்கலம் விவேகானந்தா பள்ளி மாணவி சிறப்பிடம்

பாண்டமங்கலம் விவேகானந்தா பள்ளி மாணவி சிறப்பிடம்

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு