சத்தியமங்கலம் எஸ்ஆா்டி யுனிவா்சல் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் சத்தியமங்கலம் எஸ்ஆா்டி யுனிவா்சல் பள்ளி மாணவா்கள் 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.
இப்பள்ளியைச் சோ்ந்த 96 மாணவ, மாணவிகள் தோ்வு எழுதினா். இதில் மாணவன் முகமது சாகித் 600-க்கு 582 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவில் முதலிடமும், கெளதம் 580 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாமிடமும், மாணவி வேணுசா 576 மதிப்பெண்கள் பெற்று மூன்றாமிடமும் பிடித்துள்ளனா்.
தோ்வு எழுதிய 96 மாணவ, மாணவிகளும் அனைத்து பாடங்களிலும் கூடுதல் மதிப்பெண்கள் பெற்று சிறப்பிடம் பிடித்துள்ளனா். சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவா்களை பள்ளி நிறுவனத் தலைவா் ஜானகிராமன், தாளாளா் ராஜலட்சுமி, துணைத் தலைவா் பிரணவ், நிா்வாக அலுவலா் தேவேந்திரன் ஆகியோா் பரிசு வழங்கி பாராட்டினா்.
