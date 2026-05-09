தாமரை மெட்ரிக். பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் தாமரைப்பாளையம் தாமரை மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பிடித்துள்ளனா்.
இதில் மாணவி தன்யஸ்ரீ 600க்கு 593 மதிப்பெண்களை பெற்று பள்ளியில் முதலிடமும், மாணவா் நகுல்காந்த் 589 மதிப்பெண்கள் இரண்டாமிடமும், மாணவி நிகாசினி 588 மதிப்பெண் பெற்று மூன்றாமிடமும் பிடித்துள்ளனா்.
சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவா்களை பள்ளித் தாளாளா் ராஜா மற்றும் ஆசிரியா், ஆசிரியைகள் பாராட்டினா்.
