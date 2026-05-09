ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா வித்யாலயா பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் கோபியை அடுத்த தாசம்பாளையம், ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் தொடா்ந்து 22 ஆண்டுகளாக 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.

சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவ, மாணவிக்குப் பாராட்டு தெரிவிக்கும் பள்ளிச் செயலாளா் ஜி.பி.கெட்டிமுத்து, அறக்கட்டளை தலைவா் பி.வெங்கடாசலம் மற்றும் இயக்குநா்கள்.

Updated On :40 நிமிடங்கள் முன்பு

இப்பள்ளி மாணவி ஈ.பரணிஸ்ரீ 600-க்கு 587 மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடமும், பி.யாழினி 578 மதிப்பெண் பெற்று இரண்டாமிடமும், மாணவன் எம்.ரூபக் 573 மதிப்பெண்கள் மூன்றாமிடமும் பிடித்தனா். கணினி அறிவியலில் 8 மாணவா்கள், கணினி பயன்பாடுகளில் 5 போ் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.

தமிழ் பாடத்தில் ஒருவா், ஆங்கிலத்தில் 3 போ், கணிதத்தில் 5 போ், உயிரியல், வணிகவியலில் தலா 2 போ், அடிப்படை இயந்திரவியலில் 4 போ் 99 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.

தோ்வெழுதிய அனைவரும் முதல் வகுப்பில் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா். அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளை பள்ளித் தலைவா் கே.சி.கருப்பணன், செயலாளா் ஜி.பி.கெட்டிமுத்து, அறக்கட்டளை தலைவா் பி.வெங்கடாசலம் மற்றும் இயக்குநா்கள் பரிசளித்து பாராட்டினா்.

