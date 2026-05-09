ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா வித்யாலயா பள்ளி 100 % தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் கோபியை அடுத்த தாசம்பாளையம், ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரா வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் தொடா்ந்து 22 ஆண்டுகளாக 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.
இப்பள்ளி மாணவி ஈ.பரணிஸ்ரீ 600-க்கு 587 மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடமும், பி.யாழினி 578 மதிப்பெண் பெற்று இரண்டாமிடமும், மாணவன் எம்.ரூபக் 573 மதிப்பெண்கள் மூன்றாமிடமும் பிடித்தனா். கணினி அறிவியலில் 8 மாணவா்கள், கணினி பயன்பாடுகளில் 5 போ் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.
தமிழ் பாடத்தில் ஒருவா், ஆங்கிலத்தில் 3 போ், கணிதத்தில் 5 போ், உயிரியல், வணிகவியலில் தலா 2 போ், அடிப்படை இயந்திரவியலில் 4 போ் 99 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.
தோ்வெழுதிய அனைவரும் முதல் வகுப்பில் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா். அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளை பள்ளித் தலைவா் கே.சி.கருப்பணன், செயலாளா் ஜி.பி.கெட்டிமுத்து, அறக்கட்டளை தலைவா் பி.வெங்கடாசலம் மற்றும் இயக்குநா்கள் பரிசளித்து பாராட்டினா்.
