கோபி அருகே புதிதாக திறக்கப்பட்ட பள்ளிவாசலுக்கு மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி ஊா்பொதுமக்கள் சீா்வரிசை
கோபி அருகே உள்ள குருமந்தூரில் புதிய பள்ளிவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
குருமந்தூரில் புதிய பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவில் ஹிந்து- இஸ்லாமிய மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் சீா்வரிசை பொருள்களுடன் கலந்து கொண்ட ஊா்பொதுமக்கள்.
கோபி அருகே உள்ள குருமந்தூரில் புதிய பள்ளிவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளிவாசல் தலைவா் உசேன் முகம்மது தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வியாழக்கிழமை இரவு முதல் வெள்ளிக்கிழமை காலை வரை சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வருவாய் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு பள்ளிவாசல் ஜமாத்தாருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவின் சிறப்பம்சமாக ஹிந்து மற்றும் இஸ்லாமிய சகோதர ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் வகையில் குரும்ந்தூா் ஊா்பொதுமக்கள் சாா்பில் சீா்வரிசை கொண்டுச் செல்லும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ஊா்பொதுமக்கள் பூங்குழலி அம்மன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தியும், ஆயிபாளையம் ஊா்பொதுமக்கள் சாா்பில் மாரியம்மன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு செய்தும் சீா்வரிசை பொருள்களை மேள தாளங்களுடன் ஊா்வலமாக எடுத்துச் சென்று பள்ளிவாசல் ஜமாத்தாா்களிடம் வழங்கினா். சீா்வரிசை கொண்டு வந்த ஊா்பொதுமக்களை பள்ளிவாசல் ஜமாத் குழுவினா் வரவேற்று, பொன்னாடை அணிவித்தனா்.
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