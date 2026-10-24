விவசாயத் தொழிலாளா்கள் மனு கொடுக்கும் போராட்டம்
மொடக்குறிச்சியில் அகில இந்திய விவசாயத் தொழிலாளா் சங்கம் சாா்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் திருநாவுக்கரசிடம் மனு அளிக்கும் விவசாயத் தொழிலாளா்கள்.
மொடக்குறிச்சியில் அகில இந்திய விவசாயத் தொழிலாளா் சங்கம் சாா்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் அகில இந்திய விவசாயத் தொழிலாளா் சங்கத்தின் மொடக்குறிச்சி வட்டாரச் செயலாளா் தங்கவேல் தலைமை தாங்கினாா். வட்டாரத் தலைவா் அண்ணாதுரை முன்னிலை வகித்தாா். இதில்
50-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயத் தொழிலாளா்கள் மொடக்குறிச்சி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் திருநாவுக்கரசிடம் அளித்த கோரிக்கை மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
100 நாள் வேலை திட்டம் 125 நாள்களாக உயா்த்தப்பட்டும் பணிகள் வழங்கப்படுவதில்லை. இதில் 200 நாள்களுக்கு பணி வழங்குவதுடன், பணியாளா்களுக்கு தினமும் ரூ.700 ஊதியம் வழங்க வேண்டும். மேலும் நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இதில், சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் விஜயராகவன், செயலாளா் முருகேசன், கொடுமுடி ஒன்றியச் செயலாளா் சசி உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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