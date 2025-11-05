நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற இளைஞா்
நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் தீக்குளிக்க முயன்ற இளைஞரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் வெலிங்டன் பாரதி நகரைச் சோ்ந்தவா் இம்மானுவேல் ஜேம்ஸ் (24). இவா் அதே பகுதியில் நுண்கடன் நிறுவனம் (மைக்ரோ பைனான்ஸ்) நடத்தி வந்தாா்.
இந்த நிறுவனம் மூலம் பலரிடம் டெபாசிட் தொகை வாங்குவது, கடன் வழங்குவது மற்றும் கைப்பேசி செயலி மூலம் கடன் பெற்று தருவது உள்ளிட்ட வேலைகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளாா். இவரிடம் கூடலூா் பகுதியைச் சோ்ந்த தமிழரசு என்பவா் பணியாற்றி வந்துள்ளாா்.
இந்த நிறுவனத்தில் பொதுமக்களின் பணம் கையாடல் செய்யப்பட்டதாக அளித்த புகாரின்பேரில் இம்மானுவேல் ஜேம்ஸ் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்டாா்.
இதன் பின்பு சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த இமானுவேல் ஜேம்ஸ், நிதி நிறுவனத்தில் பணத்தை கையாடல் செய்தது தான் இல்லை என்றும், ஊழியா் தமிழரசு தான் பணத்தை கையாடல் செய்தவா் என போலீஸாரிடம் தொடா்ந்து புகாா் கூறி வந்துள்ளாா். ஆனால் போலீஸாா் அந்த நபா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனத் தெரிகிறது.
இந்நிலையில் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு புதன்கிழமை வந்த இம்மானுவேல், தனது புகாரின்பேரில் தமிழரசு மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனக் கூறி உடலில் பெட்ரோலை ஊற்றி தீக்குளித்து விடுவதாக மிரட்டல் விடுத்தாா்.
இதையடுத்து அங்கிருந்த அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் அவரைத் தடுத்து நிறுத்தினா். பின்னா் போலீஸுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அங்கு விரைந்து வந்த போலீஸாா், இமானுவேல் ஜேம்ஸ் மீது தண்ணீரை ஊற்றி அவரைக் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதன் காரணமாக ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் அரைமணி நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.