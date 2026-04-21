Dinamani
மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
/
நீலகிரி

காதல் விவகாரத்தில் இளைஞா் கொலை: இளம்பெண் உள்பட மேலும் 2 போ் கைது

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 7:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

காதல் விவகாரத்தில் இளைஞா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இளம்பெண் உள்பட மேலும் இரண்டு பேரை காவல் துறையினா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் அருகே கக்கன் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வினி ஆன்டோ (22), ஆட்டோ ஓட்டுநா். அதே பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ரவிச்சந்திரன் (47). இவரும் ஆட்டோ ஓட்டுநா். இதில் ரவிச்சந்திரனின் மகளான மேகவா்ஷினியை, வினி ஆன்டோ காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக வினி ஆன்டோ, மேகவா்ஷினியை பிரிந்துவிட்டாா். இதற்கிடையே அப்பகுதியில் நடைபெற்ற வேறு பிரச்னை காரணமாக வினி ஆன்டோ கடந்த 16-ஆம் தேதி அங்கு சென்றுள்ளாா். அப்போது வினி ஆன்டோவுக்கும், ரவிச்சந்திரன் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது.

அப்போது ரவிச்சந்திரனின் மகனான 17 வயது சிறுவன், மகள் மேகவா்ஷினி, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தினேஷ்குமாா் ஆகியோா் சோ்ந்து வினி ஆன்டோவை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

இதில் ஆத்திரமடைந்த ரவிச்சந்திரன் மற்றும் அவரது 17 வயது மகன் ஆகியோா் கத்தியால் வினி ஆன்டோவை குத்தியுள்ளனா். இதில் படுகாயம் அடைந்த அவரை அக்கம்பக்கத்தினா் மீட்டு குன்னூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். பின்னா் உயா் சிகிச்சைக்காக கோவையில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச் செல்லும் வழியில் அவா் உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து குன்னூா் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ரவி, அருவங்காடு காவல் ஆய்வாளா் செல்லமணி தலைமையிலான போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி ரவிச்சந்திரன் மற்றும் அவரது 17 வயது மகனைக் கைது செய்தனா். இதில் சிறுவன், சிறுவா் சீா்திருத்தப் பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டாா். உதகை கிளை சிறையில் ரவிச்சந்திரன் அடைக்கப்பட்டாா்.

இந்த நிலையில், இந்த சம்பவத்தில் தொடா்பு உள்ளதாக கூறி ரவிச்சந்திரனின் மகள் மேகவா்ஷினி (19), தினேஷ் குமாா் (22) ஆகிய இரண்டு பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

தொடர்புடையது

கணவா் கொலை: மனைவி உள்பட 3 போ் கைது

குன்னூா் அருகே இளைஞா் கத்தியால் குத்திக் கொலை

நகைக்காக மூதாட்டி கொலை: இளைஞா் உள்பட 2 போ் கைது

பட்டியலின இளம்பெண் தற்கொலை: திருமாவளவனுக்கு இபிஎஸ் கேள்வி

வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு