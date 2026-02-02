விதிமீறலுக்கு உடந்தையாக இருக்கும் அதிகாரிகள்: குன்னூா் நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் குற்றச்சாட்டு
உதகை: குன்னூா் நகராட்சி அதிகாரிகள் முறைகேடு மற்றும் விதி மீறல்களுக்கு உடந்தையாக இருப்பதாக நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் ஆளும் கட்சி கவுன்சிலா்களே குற்றச்சாட்டு சுமத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
குன்னூா் நகா்மன்றக் கூட்டம் அதன் தலைவா் சுசீலா தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்துக்கு, துணைத் தலைவா் வாசிம் ராஜா, நகராட்சி ஆணையா் (பொறுப்பு) கணேசன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் திமுக கவுன்சிலா்கள், நகராட்சி அதிகாரிகளை நோக்கி சரமாரியாக குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தனா்.
கூட்டத்தில் கவுன்சிலா்கள் பேசியதாவது:
ராமசாமி (திமுக): குன்னூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்ட பல கட்டடங்களுக்கு உயா்நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் சீல் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் ஏழை, எளிய மக்களால் கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கு மட்டும் நகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைக்கின்றனா். விதி மீறி கட்டப்படும் பெரிய கட்டடங்களுக்கு சீல் அகற்றப்பட்டு திறக்கப்படுகிறது.
மணிகண்டன் (திமுக):
குன்னூா் நகராட்சி மாா்க்கெட்டில் உள்ள ஒருசில குறிப்பிட்ட வியாபாரிகளுக்கு நகராட்சி சாா்பில் பெயா் மாற்றம் செய்ய அதிகாரிகள் உடந்தையாக இருக்கின்றனா். எனவே அவா்களின் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அதனை ரத்து செய்ய வேண்டும். நகராட்சியில் உள்ள துப்புரவு வாகனங்களுக்கு ஆா்டிஓ தகுதி சான்றிதழ் காலாவதி ஆகியும் 3 ஆண்டுகளாக அதை புதுப்பிக்காமல் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு சீருடை, கையுறை, முகக் கவசம் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படாமல்
வேலை வாங்கப்படுகின்றனா். அவா்களின் வைப்பு நிதித்தொகை ஓராண்டாக பிடிக்கப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
மன்சூா் (திமுக): குன்னூரில் பல்வேறு பகுதிகளில் சாலை, நடைபாதை, கழிவுநீா் கால்வாய் மற்றும் தடுப்பு சுவா்கள் போன்றவற்றுக்காக நகராட்சி சாா்பில் பல லட்ச ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஆனால் இந்தப் பணிகள் அனைத்தும் அண்மையில் பெய்த கனமழை காரணமாக அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளன. மேலும் ஒரே ஒப்பந்ததாரருக்கு பணிகள் வழங்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக பணிகள் தாமதமாவதுடன், தரமில்லாமலும் உள்ளன.
இதற்கு பதிலளித்த ஆணையா் கணேசன், அந்த ஒப்பந்ததாரரை கருப்பு பட்டியலில் சோ்த்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தாா்.
ஜாகிா் (திமுக): குன்னூா் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் வருவாய்த் துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கடைகள் உயா்நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் அண்மையில் அகற்றப்பட்டன. ஆனால் தற்போது அந்தப் பகுதியில் விளம்பரப் பலகைகள் வைக்க நகராட்சி அதிகாரிகள் அனுமதி வழங்கியுள்ளனா். எனவே இந்தப் பணியை நிறுத்தாவிட்டால் மழைக்காலங்களில் மீண்டும் பாதிப்பு ஏற்படும்.
ராபா்ட்(திமுக): குன்னூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சமீபகாலமாக இரண்டு அடுக்கு கட்டடங்கள் கட்டிய பிறகு தகரத்தால் 3-ஆவது தளம் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு யாா் அனுமதி அளிக்கிறாா்கள்? குன்னூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சமீபகாலமாக இது போன்று பலரும் மேற்கூரை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
உமா (அதிமுக): வாா்டில் வசிக்கக்கூடிய ஏழை, எளிய மக்கள் அரை சென்ட் இடத்தில் வீடு கட்டினாலும், அதிகாரிகள் விதி மீறிய கட்டடங்கள் எனக் கூறி சீல் வைக்கின்றனா். ஆனால் நகரப் பகுதிகளில் நான்கு அடுக்கு வரை உயரமான கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டாலும் அதிகாரிகள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் மெளனம் காக்கின்றனா்.