பழைய வாகனங்களை விற்றுத் தருவதாக ரூ.85 லட்சம் மோசடி! 2 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது!
உதகையில் பழைய காா்களை விற்றுத் தருவதாக ரூ. 85 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் இரண்டு ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்த நபா் கோவையில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
நீலகிரி மாவட்டம், உதகை, காந்தல் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அயூப் என்ற அப்பாஸ் (39). இவா், பழைய காா்களை வாங்கி, விற்கும் தொழில் செய்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில் இவா் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு பொதுமக்கள் பலரிடம் வாங்கிய பழைய காா்களுக்கு முழு பணத்தையும் கொடுக்காமல், முன்பணத்தை மட்டும் கொடுத்துள்ளாா். மேலும் அந்த வாகனங்களுக்குத் தேவையான ஆவணங்களை வாங்கிக்கொண்டு உடனடியாக அந்த வாகனங்களை வேறு இடத்தில் விற்றுள்ளாா். ஆனால் வாகன உரிமையாளா்களுக்கு பல மாதங்களாக பணம் தராமல் இருந்துள்ளாா். மேலும் பணம் கேட்ட ஒரு சிலரை மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதன்படி உதகை, சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த 31 பேரிடம் இதேபோன்று மோசடி செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இது தொடா்பாக நீலகிரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் தொடா்ந்து புகாா் அளித்து வந்தனா். விசாரணையில் அவா் ரூ. 85 லட்சம் வரை மோசடி செய்திருந்தது தெரியவந்தது.
இது தொடா்பான விசாரணையை நீலகிரி மாவட்ட குற்றப் பிரிவு போலீஸாருக்கு மாற்றி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.எஸ்.நிஷா உத்தரவிட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சுந்தரராஜ் தலைமையில் ஆய்வாளா் கஸ்தூரி, உதவி ஆய்வாளா்கள் ஜாா்ஜ், ஈஸ்வரன், இப்ராஹிம், பிரபாகரன் ஆகியோா் அடங்கிய தனிப்படை கடந்த சில மாதங்களாக தலைமறைவான அயூப் என்ற அப்பாஸை தீவிரமாகத் தேடி வந்தனா். அவருடைய மனைவியின் ஊரான மைசூரு உள்பட பல இடங்களிலும் போலீஸாா் தேடி வந்தனா்.
இந்நிலையில் கோவை, உக்கடத்தில் அயூப் பதுங்கி இருப்பது போலீஸாருக்கு தெரியவந்தது. இதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா் கோவைக்கு விரைந்து சென்று அவரைக் கைது செய்தனா். பின்னா் அவரை உதகை மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றத்தில் சனிக்கிழமை ஆஜா்படுத்தி உதகை கிளைச் சிறையில் அடைத்தனா்.
இவா், நீலகிரி மட்டுமல்லாமல் கோவை உள்ளிட்ட அண்டை மாவட்டங்களிலும் இதுபோல மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளாரா என்பது குறித்தும் போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். மேலும் இவரிடம் பணம் கொடுத்து ஏமாந்தவா்கள் யாராவது இருந்தால் புகாா் அளிக்கலாம் என்றும் போலீஸாா் தெரிவித்துள்ளனா்.