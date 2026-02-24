நீலகிரியில் இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு: 5,47,133 வாக்காளா்கள் இடம் பெற்றுள்ளனா்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 5,47,133 வாக்காளா்கள் இடம்பெற்ற இறுதி வாக்காளா் பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு திங்கள்கிழமை வெளியிட்டாா்.
இந்திய தோ்தல் ஆணைய அறிவுறுத்தல்படி, வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி கடந்த 04.11.2025 முதல் தொடங்கியது. பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடைந்த நிலையில், அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு இறுதி வாக்காளா் பட்டியலை வெளியிட்டாா்.
அதில், நீலகிரி மாவட்டத்தில் 27.10.2025 நிலவரப்படி வாக்காளா்கள் பட்டியலில் மொத்த 5,89,167 வாக்காளா்கள் இருந்த நிலையில், வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் 5,33,076 வாக்காளா்கள் இடம் பெற்றிருந்தனா். இறுதி வாக்காளா் பட்டியலில் 5,47,133 வாக்காளா்கள் இடம்பெற்றுள்ளனா்.
மாவட்டத்தில் உதகை, கூடலூா், குன்னூா் ஆகிய மூன்று சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் ஆண்கள் 2 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 317 போ், பெண்கள் 2,85,791 போ், மூன்றாம் பாலினத்தவா்கள் 25 போ் வாக்காளா்களாக உள்ளனா்.
இதில், உதகையில் உதகையில் ஒரு லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 425 வாக்காளா்களும், கூடலூரில் ஒரு லட்சத்து 83 ஆயிரத்து 888 வாக்காளா்களும், குன்னூரில் ஒரு லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 820 வாக்காளா்களும் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனா்.
அதில், உதகையில் 89, 066 ஆண்கள், 98,348 பெண்கள், மற்றவா்கள் 11 என மொத்தம் 1,87,425 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். கூடலூரில் 89, 206 ஆண்கள், 94,675 பெண்கள், மற்றவா்கள் 7 என மொத்தம் 1,83,888 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.
குன்னூரில் 83,045 ஆண்கள், 92,768 பெண்கள், மற்றவா்கள் 7 என மொத்தம் 1,75,820 வாக்காளா்கள் உள்ளனா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.நாராயணன், சாா் ஆட்சியா் சங்கீதா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியா் (பொது) ந.லோகநாயகி, அனைத்து வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள், உதவி வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.