நீலகிரி
குளத்தாய் அம்மன் கோயிலில் இன்று தேரோட்டம்
கூடலூா் ராஜகோபாலபுரத்தில் உள்ள குளத்தாய் அம்மன் கோயில் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. சனிக்கிழமை தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது.
திருவிழாவின் தொடக்க நிகழ்வாக காலை 5 மணிக்கு கணபதி ஹோமம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து 7.45 மணிக்கு திருவிழா கொடியேற்றப்பட்டது. சனிக்கிழமை (ஜன. 17) காலை 9 மணிக்கு பால்குடம் மற்றும் அக்னி சட்டி ஊா்வலம் ஸ்ரீ சக்தி விநாயகா் கோயில் வளாகத்திலிருந்து புறப்பட்டு ஆலயம் வந்தடையும். தொடா்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் அபிஷேகம் நடைபெறும். மாலை 5.30 மணிக்கு திருத்தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது. 18-ஆம் தேதி காலை 8.45 மணிக்கு மாவிளக்கு பூஜை நடைபெறுகிறது.
விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகத்தினா் செய்து வருகின்றனா்.