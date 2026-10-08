வன விலங்கு வார விழா: நடுவட்டத்தில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி
வன விலங்கு வார விழாவையொட்டி, நடுவட்டம் பகுதியில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விழிப்புணா்வுப் பேரணியில் பங்கேற்றோா்.
வன விலங்கு வார விழாவையொட்டி, நடுவட்டம் பகுதியில் விழிப்புணா்வுப் பேரணி மற்றும் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நடுவட்டம் வனச் சரகம் சாா்பில் வனச் சரக அலுவலா் தட்சிணாமூா்த்தி தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளி மாணவா்கள் கலந்துகொண்ட விழிப்புணா்வுப் பேரணி நடைபெற்றது. பேரணியைத் தொடா்ந்து சாலையோரம் வனத் துறையினருடன் இணைந்து மரக்கன்றுகளை நட்டனா்.
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