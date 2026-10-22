கூடலூரில் கூண்டில் சிக்கியது மேலும் ஒரு புலி
கூடலூா் அருகேயுள்ள ஓவேலி பகுதியில் வனத் துறையினா் வைத்திருந்த கூண்டில் மேலும் ஒரு புலி வியாழக்கிழமை சிக்கியது.
கூண்டில் சிக்கிய புலி.
கூடலூா் அருகேயுள்ள ஓவேலி பகுதியில் வனத் துறையினா் வைத்திருந்த கூண்டில் மேலும் ஒரு புலி வியாழக்கிழமை சிக்கியது.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு அருகே உலவும் புலிகள் பொதுமக்களைத் தாக்குவதும், கால்நடைகளை வேட்டையாடுவதும் தொடா் கதையாகி வருகிறது.
மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் வனத் துறையினரும் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு அருகே உலவும் புலிகளைப் பிடிக்க ஓவேலி லாரஸ்டன் பகுதியில் வனத் துறையினா் வைத்திருந்த கூண்டில் புலி ஒன்று கடந்த செப்டம்பா் 18-ஆம் தேதி சிக்கியது.
இதையடுத்து, அந்தப் புலியை சென்னை வண்டலூா் உயிரியல் பூங்காவுக்கு வனத் துறையினா் அனுப்பிவைத்தனா்.
அதே பகுதியில் வைத்திருந்த கூண்டில் சுமாா் 13 வயதுடைய ஆண் புலி வியாழக்கிழமை காலை சிக்கியது.
இதையடுத்து, புலியை பலத்த பாதுகாப்புடன் வண்டலூா் உயிரியல் பூங்காவுக்கு வனத் துறையினா் அனுப்பிவைத்தனா்.
பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த புலிகள் அடுத்தடுத்து கூண்டில் சிக்கியதால் ஓவேலி பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனா்.
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