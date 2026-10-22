கோத்தகிரி அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் உலவிய கரடி: பொதுமக்கள் அச்சம்
கோத்தகிரி அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை உலவிய கரடியால், அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்தனா்.
கோத்தகிரி, குமரன் காலனியில் வியாழக்கிழமை சுற்றித்திரிந்த கரடி.
கோத்தகிரி அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் வியாழக்கிழமை உலவிய கரடியால், அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்தனா்.
நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உலவும் கரடி உள்ளிட்ட விலங்குகள் பல்வேறு சேதங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
இந்நிலையில், கோத்தகிரி வனத்தில் இருந்து வியாழக்கிழமை பகல் வெளியேறிய கரடி, குமரன் காலனி பகுதியில் நுழைந்தது. இதைப் பாா்த்த அப்பகுதி மக்கள் அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்து வீடுகளில் முடங்கினா்.
நீண்ட நேரம் அப்பகுதியிலேயே கரடி உலவியதால், பொதுமக்கள் சப்தம் எழுப்பினா். இதையடுத்து, அருகில் இருந்த வனத்துக்குள் கரடி சென்றது.
குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் வன விலங்குகள் தொடா்ந்து உலவுவது வாடிக்கையாகி வரும் நிலையில், மக்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
எனவே, குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் விலங்குகள் நுழைவதைத் தடுக்க வனத் துறையினா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், கரடியை கூண்டுவைத்துப் பிடிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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