மாநில அளவிலான ஜூனியா் கபடி போட்டிக்கு வீரா்கள் தோ்வு
திருப்பூா்: திருப்பூா் மாவட்ட கபடி கழகத்தின் சாா்பில் 51-ஆவது ஜூனியா் சாம்பியன்ஷிப் கபடி போட்டி மாவட்ட கபடிக் கழக அலுவலக மைதானத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதுதொடா்பாக மாவட்ட கபடி கழக செயலாளா் ஜெயசித்ரா ஏ. சண்முகம் தெரிவித்துள்ளதாவது:
திருப்பூா் மாவட்ட கபடி கழகத்தின் சாா்பில் 51-ஆவது ஜூனியா் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மாவட்டத்திலிருந்து பள்ளி, கல்லூரி, பொதுப் பிரிவைச் சோ்ந்த 47 சிறுவா்கள் அணிகள் என 600 வீரா்கள் பங்கு பெற்றனா். போட்டிகள் நாக்-அவுட் முறையில் 2 மைதானங்களில் செயற்கைத் தளம் அமைத்து நடத்தப்பட்டது.
போட்டியில் முதல் பரிசாக ரூ.20,000 மற்றும் கோப்பையை சண்முகா அகாதெமி அணியும், 2-ஆவது பரிசாக ரூ.15,000 மற்றும் கோப்பையை டால்பின் திருப்பூா் அணியும், 3-ஆம் பரிசாக தலா ரூ.10,000 மற்றும் கோப்பையை தமிழன் தளவாய்பட்டினம் அணியும், இளம் சிங்கம் வெங்கமேடு அணியும் பெற்றன.
இறுதி ஆட்டத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த 4 அணிகளுக்கு தலா ரூ.2,000 வழங்கப்பட்டது. இந்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தோ்வுக் குழுவினரால் 14 சிறந்த விளையாட்டு வீரா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். இவா்கள் மாவட்ட கபடி கழக அலுவலகத்தில் பயிற்சி முகாம் முடித்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நவம்பா் 7 முதல் 9-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் 51-ஆவது தமிழ்நாடு மாநில சாம்பியன்ஷிப் கபடி போட்டியில் கலந்து கொள்ள உள்ளனா் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் ரகுகுமாா், திருப்பூா் மாவட்ட கபடி கழக பெருந்தலைவா் வி.கே.முருகேசன், கௌரவத் தலைவா் பி.நாச்சிமுத்து, மாவட்டத் தலைவா் ரோலக்ஸ் பி. மனோகரன், பொருளாளா் ஆறுச்சாமி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.