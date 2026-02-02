திருப்பூர்
குன்னத்தூரில் ரூ.2.96 லட்சத்துக்கு தென்னங்கருப்பட்டி ஏலம்
அவிநாசி: குன்னத்தூரில் உள்ள கோவை, திருப்பூா், ஈரோடு மாவட்ட கூட்டுறவு கருப்பட்டி விற்பனை சம்மேளனத்தில் ரூ.2.96 லட்சத்துக்கு தென்னங்கருப்பட்டி ஏலம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த வார ஏலத்துக்கு, 2ஆயிரம் கிலோ தென்னங்கருப்பட்டியை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா். இதில் தென்னங்கருப்பட்டி கிலோ ரூ.148-க்கு ஏலம் போனது. மொத்தம் ரூ. 2 லட்சத்து 96 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை நடைபெற்றது.