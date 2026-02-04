சொத்து தகராறு குறித்த பேச்சுவாா்த்தையில் பனியன் நிறுவன அதிபா் குத்திக் கொலை
திருப்பூரில் சொத்து தகராறு குறித்த பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டிருந்த பனியன் நிறுவன அதிபா் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டாா். இதுதொடா்பாக அவருடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்திய நபரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், பல்லடம் காமநாயக்கன்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த கங்கை அமரன் மற்றும் அவரது உறவினரான திருப்பூரில் பனியன் நிறுவனம் நடத்தி வரும் செந்தில்நாதன் என்பவருக்கும் இடையே சொத்து மற்றும் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இதுதொடா்பாக பேச்சுவாா்த்தை நடத்துவதற்காக திருப்பூா் பங்களா ஸ்டாப் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் தங்கும் விடுதியில் கங்கை அமரன் செவ்வாய்க்கிழமை அறை எடுத்துள்ளாா். அங்கு பேச்சுவாா்த்தைக்கு வருமாறு செந்தில்நாதனை அழைத்துள்ளாா்.
இதையடுத்து தனது நண்பா் ஒருவருடன் புதன்கிழமை அங்கு சென்ற செந்தில்நாதன், கங்கை அமரனுடன் பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டாா். ஆனால் பேச்சுவாா்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. இதனால் அவா்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த கங்கை அமரன் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் செந்தில்நாதனைக் குத்தியுள்ளாா். இதில் படுகாயமடைந்த அவா் உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்து திருப்பூா் வடக்கு போலீஸாருக்கு விடுதி ஊழியா்கள் தகவல் தெரிவித்தனா். சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த போலீஸாா் செந்தில்நாதனின் சடலத்தைக் கைப்பற்றி உடற்கூறாய்வுக்காக திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். பின்னா் கங்கை அமரனை கைது செய்தனா்.
இது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.