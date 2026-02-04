திருமண நாளில் விபத்தில் சிக்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு
வெள்ளக்கோவில் அருகே தனது திருமண நாளில் நேரிட்ட விபத்தில் சிக்கி இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், ரெட்டியாா்சத்திரம் அருகிலுள்ள மணியகாரன்சத்திரம் ரயில்வே பீடா் சாலையைச் சோ்ந்தவா் சி.ஜெயபாரதி (எ) பாரதிராஜா (27). இவருக்கும் திண்டுக்கல், பூதகுளத்தைச் சோ்ந்த பழனியம்மாள் என்பவருக்கும் கடந்த ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது.
திருமணத்துக்குப் பின்பு கணவன், மனைவி இருவரும், ஈரோட்டில் வாடகை வீட்டில் தங்கியிருந்து, ஜெயபாரதி ஒரு தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் வேலைக்குச் சென்று வந்தாா். பழனியம்மாள் வீட்டு திருமணச் செலவையும் தானே செய்து, ஜெயபாரதி திருமணம் செய்துள்ளாா். பின்னா் தருவதாகக் கூறிய பணத்தை பழனியம்மாள் குடும்பத்தினா் தரவில்லை. இதனால் கணவன்- மனைவிக்கிடையே சண்டை ஏற்பட்டு கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு பழனியம்மாள் தனது பெற்றோா் வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டாா்.
இதையடுத்து ஜெயபாரதி மட்டும் ஈரோட்டில் தனியாக இருந்து வந்துள்ளாா். கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் திருமண நாள் என்பதால், ஜெயபாரதி திங்கள்கிழமை மனைவியின் ஊருக்குச் சென்றுள்ளாா். அங்கு சமாதானம் பேசி மனைவியுடன் திருமண நாளைக் கொண்டாடிவிட்டு, செவ்வாய்க்கிழமை காரில் ஈரோடு திரும்பியுள்ளாா். மூலனூா் - வெள்ளக்கோவில் சாலை புதுப்பை தங்கமேடு அருகே வந்தபோது, திடீரென நிலை தடுமாறிய காா் சாலையோரத்தில் இருந்த தண்ணீா் தொட்டி திட்டு மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ஜெயபாரதியை அக்கம் பக்கத்தினா் மீட்டு காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு பரிசோதனையில் அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா் கூறியுள்ளாா். இச்சம்பவம் குறித்து, வெள்ளக்கோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.