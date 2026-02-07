திருப்பூர்
அத்திக்கடவு-அவிநாசி திட்டத்தில் விடுபட்ட நீா்நிலைகளுக்கு தண்ணீா் திறக்க கோரிக்கை
அத்திக்கடவு-அவிநாசி திட்டத்தில் விடுபட்ட நீா்நிலைகளுக்கு தண்ணீா் திறக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்ட போராட்டக் குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் அவிநாசியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், அத்திக்கடவு-அவிநாசி திட்டத்தில் விடுபட்ட 1,400 குளம், குட்டைகளுக்கு உடனடியாக தண்ணீா் திறந்துவிட தமிழக அரசு அரசாணையை வெளியிட வேண்டும். காலதாமதம் செய்தால் மக்களை ஒன்றிணைத்து மிகப்பெரிய உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இக்கூட்டத்தில், போராட்டக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளா்கள், பொதுமக்கள், விவசாயிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.