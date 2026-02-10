திருப்பூா் மாவட்ட வளா்ச்சிப் பணி ஆய்வு
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் அனைத்து துறை சாா்பில் நடைபெற்றுவரும் வளா்ச்சி திட்டப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் முன்னிலை வகித்தாா்.
வருவாய், குடிநீா் வடிகால் வாரியம், அரசு போக்குவரத்துக் கழகம், ஊரக வளா்ச்சி, கால்நடை பராமரிப்பு உள்பட பல்வேறு துறைகள் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முதல்வா் ஸ்டாலின் உடுமலைப்பேட்டை அரசு நிகழ்ச்சியில் வெளியிட்ட அறிவிப்புகளின் தற்போதைய நிலை குறித்தும், வருவாய்த் துறையின் சாா்பில் வீட்டுமனைப் பட்டா வேண்டி விண்ணப்பித்தோரின் விவரங்கள் குறித்தும், வட்டம் வாரியாக தயாா் நிலையில் உள்ள பட்டாக்கள் எண்ணிக்கை குறித்தும், பல்வேறு அரசு துறைகளுக்கு நிலம் ஒதுக்கீடு செய்ய நிலுவையில் உள்ள விவரங்கள் குறித்தும், கலைஞா் மகளிா் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மேல்முறையீடு செய்த பயனாளிகள் தொடா்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளில் நடைபெற்றுவரும் திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா்கள் மகாராஜ், செல்வராஜ், மலா், கோட்டாட்சியா்கள் சிவபிரகாஷ், ஃபெலிக்ஸ்ராஜா உள்பட பல்வேறு துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.