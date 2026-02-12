புனித ஜோசப் மகளிா் கல்லூரி வெள்ளி விழா
திருப்பூா் புனித ஜோசப் மகளிா் கல்லூரியின் 25-ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழா அண்மையில் கொண்டாடப்பட்டது.
இந்த விழாவுக்கு காணிக்கை அன்னை தலைமை சகோதரி ஃபபிலினெட் தலைமை வகித்தாா்.
கல்லூரி செயலா் அருட்சகோதரி அருள் சீலி வரவேற்றாா். கல்லூரி முதல்வா் ந.சகாய தமிழ்ச்செல்வி ஆண்டறிக்கையை வாசித்தாா்.
தமிழக அரசின் சிறுபான்மையினா் ஆணையத் தலைவா் சி.ஜோ அருண், சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் க.செல்வராஜ், திருப்பூா் மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி. அமித் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகப் பங்கேற்று, மாணவா்களின் அணிவகுப்பு மரியாதை ஏற்றனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, பல்கலைக்கழக அளவில் தரவரிசை பட்டியலில் இடம்பெற்ற மாணவிகள், தோ்வுகளில் சிறந்த மதிப்பெண் பெற்ற மாணவிகள் கெளரவிக்கப்பட்டனா். தொடா்ந்து, வெள்ளி விழா மலா் வெளியிடப்பட்டது. நிறைவாக மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
இதில், அருட்திரு செபஸ்டின் மரிய சுந்தரம், மறை, அருட்சகோதரி அந்தோணி புஷ்பம், கல்லூரி கல்வித் துறை மண்டல இணை இயக்குநா் ந.செண்பகலட்சுமி, பட்டயக் கணக்காளா் பி .பானுமதி , மாணவிகளின் பெற்றோா்கள் கலந்துகொண்டனா்.