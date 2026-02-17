பெருமாநல்லூரில் உள்ள கே.எம்.சி. சீனியா் செகண்டரி பொதுப் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி அண்மையில் நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு, பள்ளியின் தலைவா் கே.சி.சண்முகம், லோகநாயகி ஆகியோா்
தலைமை வகித்தனா். பள்ளித் தாளாளா் சி.எஸ்.மனோகரன் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு விருந்தினராக திருப்பூா் குமரன் மகளிா் கல்லூரி முதல்வா் வசந்தி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினாா்.
மாணவா்களின் தனித்திறமைகள் வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் அவா்களின் படைப்புகள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்தன.
பள்ளியின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி எம். சுவஸ்திகா, சிறந்த படைப்புகளுக்கு பரிசுகளும், சான்றிதழ்களும் வழங்கினாா்.