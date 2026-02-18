தாராபுரம் அருகே வயதான தம்பதியைத் தாக்கி 7 பவுன் நகை, ரூ.1 லட்சம் கொள்ளை
திருப்பூா் மாவட்டம், தாராபுரம் அருகே வயதான தம்பதியைத் தாக்கி 7 பவுன் நகை, ரூ.1 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை மா்ம நபா்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றனா்.
தாராபுரம்-பொள்ளாச்சி சாலை, கோவிந்தாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கோவிந்தசாமி (65). இவரது மனைவி பாலாமணி (56). இத்தம்பதி அப்பகுதியில் உள்ள தோட்டத்து வீட்டில் தனியாக வசித்து வருகின்றனா். இவா்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனா். இருவரும் வெளிமாநிலத்தில் நிதி நிறுவன தொழில் செய்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் கோவிந்தசாமி வீட்டின் கதவை மா்ம நபா்கள் புதன்கிழமை அதிகாலை 2 மணியளவில் தட்டி உள்ளனா். இதையடுத்து கோவிந்தசாமி வெளியே எட்டிப் பாா்த்துள்ளாா். அப்போது 5 போ் கொண்ட கும்பல், அரிவாள், கத்தி, கடப்பாரை போன்ற ஆயுதங்களுடன் நிற்பதைப் பாா்த்து அதிா்ச்சி அடைந்தாா். அதற்குள் அந்த மா்மக் கும்பல் வீட்டினுள் நுழைந்து, கோவிந்தசாமி, பாலாமணி ஆகிய இருவரையும் கடுமையாகத் தாக்கிவிட்டு, பாலாமணி அணிந்திருந்த 7 பவுன் நகை மற்றும் பீரோவில் இருந்த ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை கொள்ளையடித்து விட்டு தப்பிச் சென்றது.
தம்பதியின் அலறல் சப்தத்தைக் கேட்ட அக்கம்பக்கத்தினா் ஓடிவந்து காயமடைந்த நிலையில் இருந்த கோவிந்தசாமி, பாலாமணி ஆகிய இருவரையும் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
தகவலறிந்த தாராபுரம் போலீஸாா், சம்பவ இடத்துக்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து, குற்றவாளிகளைத் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனா்.