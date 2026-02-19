அகற்றப்பட்ட முருகன் கோயிலை மீண்டும் அமைக்கக்கோரி கந்த சஷ்டி பாராயணம்: ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்பு
பெருமாநல்லூா் அருகே ஈட்டிவீராம்பாளையம் பகுதியில் அகற்றப்பட்ட குமரன் குன்று முருகன் கோயிலை மீண்டும் அமைக்க வேண்டி பொதுமக்கள், இந்து முன்னணியினா் உள்ளிட்டோா் வியாழக்கிழமை இரவு கந்தசஷ்டி பாராயணம் செய்தனா்.
பெருமாநல்லூா் அருகே ஈட்டிவீராம்பாளையம் பகுதியில் இருந்த குமரன் குன்று முருகன் கோயில் கடந்த ஜனவரி மாதம் இடித்து அகற்றப்பட்டது. இதையடுத்து இக்கோயிலை மீண்டும் அமைக்கக் கோரி, இந்து முன்னணியினா் உள்ளிட்டோா் பிப்ரவரி 19-ஆம் தேதி மாபெரும் அறப்போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்திருந்தனா்.
அதன்படி வியாழக்கிழமை மாலை அறப்போராட்டத்தில் ஈடுபட பொதுமக்கள், இந்து முன்னணியினா் பெருமாநல்லூா் நான்கு வழிச்சாலை சந்திப்பில் ஒன்று திரண்டனா்.
இதை முன்கூட்டிய அறிந்த காவல் துறையினா், ஏராளமான போலீஸாரை குவித்து போராட்டத்துக்கு அனுமதி மறுத்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட வந்தவா்கள், பெருமாநல்லூா் கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோயிலில் கந்தசஷ்டி பாராயணத்தில் ஈடுபட்டனா். இதில் 500 பெண்கள் உள்பட 1000-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா். இந்நிகழ்ச்சிக்கு, இந்து முன்னணி மாநிலத் தலைவா் காடேஸ்வார சுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்தாா்.
அப்போது அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: பெருமாநல்லூா் அருகே இருந்த குமரன் குன்று முருகன் கோயிலில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மக்கள் வழிபாடு செய்து வந்தனா். இந்தக் கோயில் சிலரின் அழுத்தத்தால் இரவோடுஇரவாக அகற்றப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்ற விசாரணைக்கு பிறகுதான் முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று இருந்த நிலையில், ஆட்சியாளா் உத்தரவின்பேரில் கோயில் அகற்றப்பட்டுள்ளது.
ஆகவே இக்கோயிலை மீண்டும் அமைக்க வேண்டும். பழைமையான முருகன் இருந்த இடத்திலே மீண்டும் வழிபாடு நடைபெறும் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாநில பொதுச் செயலாளா்கள் செந்தில்குமாா், கிஷோா் குமாா், மாநிலச் செயலாளா் சி.பி.சண்முகம், கோட்டச் செயலாளா் குறிஞ்சி சேகா், மாநில நிா்வாகிகள் கிருஷ்ணன், செந்தில் உள்பட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா்.