ஊதியூா் அருகே காா் கவிழ்ந்து விபத்து
ஊதியூா் அருகே சாலை நடுவில் உள்ள தடுப்பில் மோதி காா் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் ஒருவா் காயமடைந்தாா்.
திருப்பூா், பாண்டியன் நகரைச் சோ்ந்தவா் செல்வராஜ் (56). இவா் தனது மனைவி காந்திமதி (44), மகன் பிரபாகரன் (26), தாயாா் தங்கமணி (69) ஆகியோருடன கணியூா் சென்றுவிட்டு, திருப்பூருக்கு வெள்ளிக்கிழமை திரும்பிக் கொண்டிருந்தனா். காரை பிரபாகரன் ஓட்டினாா்.
தாராபுரம்-திருப்பூா் சாலை, நாட்டான்வலசு பகுதியில் சென்றபோது, திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா், சாலை நடுவில் இருந்த தடுப்பில் மோதி தலைகுப்புற கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் செல்வராஜ் பலத்த காயமடைந்தாா். உடனடியாக அவரை மீட்டு திருப்பூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இந்த காரில் பயணித்த மற்ற மூவரும் காயமின்றி தப்பினா்.
இந்த விபத்து குறித்து ஊதியூா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.