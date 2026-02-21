கல்லூரி மாணவி தற்கொலை
கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டது குறித்து காங்கயம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
காங்கயத்தில் திருப்பூா் சாலை, புலிக்கல்மேடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பழனிசாமி. இவரது மனைவி 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்து சென்றுவிட்ட நிலையில், மகள் ஷோபிகா (19) உடன் பழனிசாமி வசித்து வந்தாா். காங்கயம் அருகே உள்ள அரசு கலைக் கல்லூரியில் ஷோபிகா இளங்கலை இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில் சனிக்கிழமை அதிகாலை காய்கறி கடைக்கு சென்றுவிட்டு காலை 7 மணி அளவில் பழனிசாமி வீடு திரும்பியபோது, அறையில் ஷோபிகா சேலையால் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா்.
தகவல் அறிந்து போலீஸாா் சென்று சடலத்தை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து காங்கயம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.