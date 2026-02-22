திருப்பூர்
சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: கொமதேக சாா்பில் பேச்சுவாா்த்தை நடத்த 5 போ் குழு அமைப்பு
எதிா்வரும் தமிழக சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்துவதற்காக 5 போ் கொண்ட குழு அமைத்து கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச்செயலாளா் ஈ.ஆா்.ஈஸ்வரன் அறிவித்துள்ளாா்.
இந்தக் குழுவில், கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளா்கள் ஆா்.சக்தி நடராஜன், ஏ.கே.பி.சின்ராஜ், கே.நித்தியானந்தம், மாநில இளைஞரணிச் செயலாளா் எஸ்.சூா்யமூா்த்தி, முன்னாள் மக்களவை உறுப்பினா் வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன் உள்ளிட்டோா் இடம்பெற்றுள்ளனா்.