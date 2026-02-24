புற்றுநோய் இல்லாத உலகத்தை உருவாக்குவதே நமது முதல் கடமை: அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன்
புற்றுநோய் இல்லாத உலகத்தை உருவாக்குவதே நமது முதல் கடமை என அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் பேசினாா்.
திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ.37.50 கோடி மதிப்பீட்டில் புற்றுநோய் நவீன கதிரியக்க சிகிச்சை மையம், ரூ.1.50 கோடி மதிப்பீட்டில் புற்றுநோய் புத்துணா்வு மையம் ஆகியவற்றை திறந்து வைத்தும், முதலாம் வகை சா்க்கரை நோய் சிறப்பு சிகிச்சை மையம், ரூ.20 கோடி மதிப்பீட்டில் 100 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட புற்று நோய் சிகிச்சை மையத்துக்கு தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன், மனித வள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் என்.கயல்விழி செல்வராஜ் ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினா்.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை செயலாளா் செந்தில்குமாா், தேசிய சுகாதார இயக்க மேலாண்மை இயக்குநா் அருண் தம்புராஜ், மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ், சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் க.செல்வராஜ், மேயா் ந.தினேஷ்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் பேசியதாவது:
எதிா்காலத்தில் புற்று நோய் இல்லாத உலகத்தை உருவாக்குவது நமது முதல் கடமை. அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் சுமாா் 9 லட்சம் மக்கள் முதல் வகை நீரிழிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். இவா்களில் பெரும்பாலானவா்கள் 7 மாத குழந்தைகள் முதல் இளவயதினா் வரை உள்ள சிறுவா்கள் ஆவா். இவா்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் தினமும் 4 முறை இன்சுலின் ஊசி மற்றும் தினசரி ரத்த பரிசோதனை அவசியமாகிறது. சரியான சிகிச்சை இல்லையெனில், சிறுநீரக செயலிழப்பு, கண் பாா்வை இழப்பு, கோமா போன்ற கடுமையான பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு பலா் 20 வயதுக்குள் உயிரிழக்கும் அபாயம் உள்ளது.
திருப்பூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை, தமிழ்நாடு தேசிய சுகாதார இயக்கம் இணைந்து, திருப்பூா் மாவட்டம் முழுவதும் குழந்தைகளுக்கான வகை 1 நீரிழிவு சிறப்பு திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் உயா்தர 24 மணி நேர அவசர உதவி ஹெல்ப்லைன் சேவை வழங்கப்படுகின்றன.
பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குழந்தைகள் மற்றும் அவா்களின் குடும்பங்களுக்கு இது பெரும் வரமாகும். தற்போது 2,000-க்கும் மேற்பட்ட புற்றுநோய் மருத்துவப் பயனாளா்கள் திருப்பூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா் என்றாா்.
தொடா்ந்து அமைச்சா்கள் மு.பெ.சாமிநாதன், கயல்விழி செல்வராஜ் ஆகியோா் கரடிவாவி, நம்பியம்பாளையம், கணியூா் மற்றும் குடிமங்கலம் ஆகிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மாற்றுத்திறனாளி நலத் துறையின் சாா்பில் ரூ.22 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையக் கட்டடத்தை திறந்து வைத்தனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, தாராபுரம் பொன்னாபுரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ரூ.30 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஆலோசனை மற்றும் சந்திப்பு அறை கட்டடம் கட்டும் பணியினை தொடங்கிவைத்தும், 70 விளையாட்டு வீரா்களுக்கு முதல்வா் விளையாட்டு வீரா்களுக்கான மருத்துவ செலவுடன் கூடிய தனி நபா் விபத்து காப்பீட்டு திட்ட அட்டைகளையும் வழங்கினா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித், திருப்பூா் ரோட்டரி பொது நல அறக்கட்டளைத் தலைவா் முருகநாதன், திருப்பூா் ஏற்றுமதியாளா் சங்கத் தலைவா் கே.எம்.சுப்பிரமணியன், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வா் மனோன்மணி, துணை முதல்வா் பத்மினி, துணை மேயா் ரா.பாலசுப்பிரமணியம் மற்றும் அரசுத் துறை அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.